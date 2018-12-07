إيسكو وأسينسيو يظهران لـ سولاري أهميتهما في ريال مدريد

أشارت تقارير صحفية اسبانية، إلى أن كلا من فرانشيسكو إيسكو وماركو أسينسيو يُظْهِران للأرجنتيني سانتياجو سولاري أهميتهما في ريال مدريد، بعد أن سجل كلاهما هدفين في شباك مليلية.





ووفقصأ لما ذكرته صحيفة "ماركا" الاسبانية فقد قام قائد الفريق ضد مليلية، بتسجيل هدفين ومع هذا فلن يمنحه ذلك المركز الأساسي أمام هويسكا، لكن على الأقل ساهمت مباراة كأس الملك في استعادة اللاعب لرتم المباريات وأبانت عن أهميته لسولاري ولريال مدريد.





ونفس الحال ينطبق على ماركو أسينسيو، مع أنه قدراته لم يتم التشكيك فيها أبدا، قبل بضعة أسابيع، كان اللاعبان بعيدان عن مستوى المجموعة وتم اعتبار كل ما قاما به خطأ جسيما.



