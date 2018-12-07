نائب رئيس هيئة الاستثمار: مصر تساعد دول القارة لتحقيق أجندة أفريقيا 2063

قالت الدكتورة علا القبرصي، نائب رئيس هيئة الاستثمار، أن مصر تقدم الدعم للدول الأفريقية من أجل مساعدتها لتحقيق خطط التنمية المستهدفة في إطار اجندة الاتحاد الأفريقي 2063.





وأضافت القبرصي، أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية وتشجيع الاستثمارات البينية خاصة مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في ٢٠١٩.





ولفتت إلى أن مصر لديها خبرات طويلة وشهدت تطورا كبيرا في مجال آليات تأسيس الشركات وفض المنازعات وحل مشكلات المستثمرين والرعاية اللاحقة ومستعدة لنقل هذه الخبرات للدول الأفريقية.





وأوضحت أن القطاع الخاص له دور رئيسي في زيادة تنافسية الاقتصاد الأفريقي ، لافتة إلى أن تجمع هيئات الاستثمار الأفريقية سنويا يمثل إطارا عمليا لتسهيل عملية التواصل وتبادل المعلومات والبيانات وزيادة التعاون المؤسسي وفي مجالات التدريب.

وأشارت نائب رئيس هيئة الاستثمار إلى أن مصر متواجدة في أفريقيا من سنوات طويلة من خلال استثمارات ممتدة في العديد من الدول الإفريقية.





جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الاستثمار بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة للكوميسا، اليوم، بمدينة شرم الشيخ، لوكالات ترويج الاستثمار الأفريقية والدولي.





وتستضيف مدينة شرم الشيخ غدا فعاليات المنتدى الثالث " أفريقيا ٢٠١٨" والذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار بالكوميسا وبمشاركة أكثر من ٣٠٠٠ شخصية أفريقية ودولية بينهم زعماء ورؤساء ورؤساء وزراء أفارقة ويعقد المنتدى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.