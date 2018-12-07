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رسميًا.. المقاصة يفاوض هدف الدارويش

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 07:45 م
رسميًا.. المقاصة يفاوض هدف الدارويش
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محمد الصو
 

دخل مسؤولو نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، في مفاوضات رسمية مع الليبي مؤيد اللافي، للتعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان مؤيد اللافي، فسخ عقده بالتراضي مع الشباب السعودي، ليصبح حرًا ويحق له التوقيع لأي فريق، وهو ما جعل مسؤولو الفريق الفيومي، يبدأو التفاوض للحصول على خدماته.

ويأتي دخول المقاصة في منافسة مع الإسماعيلي، والذي يسعى بقوة من أجل الحصول على توقيع اللاعب، جتء بناءًا على أوامر طلعت يوسف المدير الفني، والذي أشرف على تدريبه حينما كان مديرًا فنيًا للاعب بنادي أهلي طرابلس الليبي.

المزيد عن: مؤيد اللافي كورة كرة رياضة المقاصة اللافي الاسماعيلي
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