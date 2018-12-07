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بمشاركة الشحات.. خماسية الوصل تقصي العين من كأس رئيس الدولة

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 07:42 م
بمشاركة الشحات.. خماسية الوصل تقصي العين من كأس رئيس الدولة
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منى العوضي
 
 
ودع نادي العين والمحترف في صفوفه المصري حسين الشحات، بطولة كأس رئيس الدولة بعد الخسارة من الوصل بخمسة أهداف مقابل ثلاثة وذلك اليوم الجمعة في منافسات الدور الـ16 من البطولة.

سجل أهداف الوصل فابيو ليما في الدقائق (21 ، 63)، وعبد الله جاسم في الدقيقة (28) وبعده كايو كانيدو بالدقيقة (42، 82).

بينما سجل أهداف العين كلا من؛ كايو فرنانديز بالدقيقة (47)، وحسن الشحات في الدقيقة (59)، وإبراهيم دياكيه بالدقيقة (76).

وفي مباراة أخرى نجح فريق دبا الفجيرة في إقصاء الوحدة والتأهل لدور الـ8 من كأس الدولة بعد أن فاز عليه اليوم الجمعة بسداسية نظيفة.

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