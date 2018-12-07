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وزير الطاقة الإماراتي: استثناء "أوبك " لإيران وفنزويلا وليبيا

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 07:35 م
وزير الطاقة الإماراتي: استثناء أوبك لإيران وفنزويلا وليبيا
وزير الطاقة الإماراتي
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وكالات
 

أعلن وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، اليوم الجمعة، استثناء "أوبك+" لإيران وليبيا وفنزويلا، من اتفاقيتها حول خفض إنتاج النفط.


وقال الوزير للصحفيين:"دول مثل إيران وفنزويلا، بسبب العقوبات، وليبيا بسبب الأوضاع في البلاد، هذه الدول الثلاث فقط حصلت على استثناءات".


وكانت منظمة "أوبك"، عقدت يوم أمس الخميس، في فيينا اجتماعا للدول الأعضاء استمر حوالي 5 ساعات، حيث تم بحث توصيات لجنة "أوبك+" بخفض حجم إنتاج النفط في النصف الأول من العام المقبل.


وعقب الاجتماع صرح وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح،  بأن المنظمة لم تتوصل بعد لقرار بشأن خفض الإنتاج وأن المناقشات ما زالت مستمرة.


وكانت وكالة "بلومبرغ" قد أفادت سابقاً اليوم الجمعة، مع الإشارة إلى أحد المبعوثين، أن جلسة "أوبك" انتهت باتفاق على خفض إنتاج النفط من قبل "أوبك+" بـ1.2 مليون برميل يومياً.


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