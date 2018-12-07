الوحدة يسقط أمام التعاون بخطأ من عواد

سق فريق الوحدة أمام التعاون بهدف دون اليوم الجمعة وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وجاء هدف التعاون عن طريق هيلدون راموس بالدقيقة 79 حيثُ قام بتسديد كرة ضعيفة على مرمى محمد عواد الذي أخطأ في الإمساك بالكرة.





وبهذه النتيجة؛ يرفع التعاون رصيده للنقطة 21 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي بينما يتراجع الوحدة للمركز الخامس بـ21 نقطة.



