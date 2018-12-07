شرطة فارسكور تضبط عاطلين وبحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات



وأسفرت الحملة عن ضبط كلا من المدعو احمد،ح،يبلغ من العمر 25 عاما، عاطل،وبحوزته فرد خرطوش صناعة محلية الصنع وطلقة من ذات العيار بدون ترخيص، و12 تذكرة هيروين كل تذكرة تحتوي على 35 جراما.



والمدعو اسلام،ح، يبلغ من العمر 27 عاما،عاطل، وبحوزته فرد خرطوش،وطلقة من ذات العيار،و8 تذاكر هيروين كل تذكرة تحتوي علي 25 جراما، حيث تم عمل كمين متحرك واخر ثابت لخداع المتهمين بطريق ترعة السلام وتم القبض علي الجناة.



واعترفوا المتهمين بحيازتهم للأسلحة النارية والمخدرات بقصد الاتجار بها داخل المحافظة.



وتم تحرير المضبوطات وعمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة وباشرت التحقيق.

شنت مباحث مركز شرطة فارسكور، التابعة لمحافظة دمياط،اليوم الجمعة، حملة أمنية مكبرة لضبط المطلوبين بعدة قضايا.