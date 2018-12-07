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"الفجر" تنشر أسماء ضحايا حادث طريق الأربعين المأساوي في قنا

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 07:36 م
الفجر تنشر أسماء ضحايا حادث طريق الأربعين المأساوي في قنا
صورة أرشيفية
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بسام عبدالحميد
 
لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين في انقلاب سيارة ملاكى بمدخل طريق الأربعين، بطريق نجع حمادي الزراعي.

وتلقى اللواء مجدي القاضي،مدير أمن قنا،إخطارًا يفيد مصرع حمادة أنس الفاروق، 39 عاما، وإصابة كل من عدنان محيى الدين، 65 عاما، وهيثم طلعت حمدي، 28 عاما، وأحمد امين، 32 عامًا، ووليد محمود، 39 عاما،وعمر جابر، 25 عامًا، جميعهم مقيمين بخانس أبوتشت شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب سيارة بمدخل طريق نجع حمادي أبوتشت الزراعي، بسبب اختلال عجلة القيادة من يد السائق.

جاري نقل الجثمان والمصابين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.
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