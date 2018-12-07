برلماني عن مخزن المبيدات بالصف: "سلامة المواطن أهم من كل شئ"

قال النائب السيد حجازي، عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، إنه على المتضررين من مخزن المبيدات والتابع لوزارة الزراعة الموجود بالصف أن يتقدموا بطلب للمحافظ لإغلاقه، ومن حق المحافظ غلق هذا المكان ونقله لمكان أخر للحفاظ على سلامة المواطنين وأهالي المنطقة، والتى تعتبر حق أصيل للمحافظ.



وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، أن هذه المناطق ربما تم ترخيصها في فترة لم يكن موجود مساكن بجوارها، ولكن المساكن جاءت عليها، وينبغي على صاحب المخزن أن يتقدم بطلب لأخذ أماكن بديلة بعيدة عن المناطق العمرانية.



وتابع، أنه حال تقدم أهالي بطلب سيتم تقديم طلب إحاطة وإستدعاء جميع من لهم صلة به، وسيتم نقل المخزن سواء تابع للدولة أو لغير الدولة، متعهدًا بتقديم طلب الإحاطة حال تقديم مستندات حوله له، معقبًا: "سلامة المواطن أهم من كل شئ".

