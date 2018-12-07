آخر تطورات سعر الدولار مع ختام تعاملات اليوم الجمعة 7-11-2018

شهد سعر الدولار في البنوك، استقرارًا ملحوظًا، مع اقتراب ختام التعاملات، اليوم الجمعة، وسجل سعر العملة الخضراء 17.84 جنيها للشراء، 17.97 جنيها للبيع، وذلك حسب الإحصائيات الاخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري، وسجل الدولار 17.89 جنيها أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، وعند مستوى 17.88 جنيها سجل الدولار أقل سعر للبيع في البنك الأهلي المصري.





سعر الدولار في بنك مصر





17.79 جنيها للشراء.

17.89 جنيها للبيع.





سعر الدولار في بنك القاهرة





17.84 جنيها للشراء.

17.94 جنيها للبيع.





سعر الدولار في بنك قناة السويس





17.86 جنيها للشراء.

17.96 جنيها للبيع.





سعر الدولار في بنك HSBC





17.86 جنيها للشراء.

17.96 جنيها للبيع.





سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB





17.86 جنيها للشراء.

17.96 جنيها للبيع.





سعر الدولار في بنك SAIB





17.86 جنيها للشراء.

17.96 جنيها للبيع.





سعر الدولار في السوق السوداء





17.84 جنيها للشراء.

17.94 جنيها للبيع.





وضعف الاقبال تماماً على السوق الموازية (السوداء)، منذ تحرير سعر صرف الدولار في نوفمبر 2016، فأصبح سعر السوق السوداء قريب جدًا من سعر صرف الدولار في البنوك المصرية، ولا يتعدى الفارق الخمس قروش.







