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برلماني عن مواعيد غلق المحلات: "السياح بيناموا بدري"

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 07:21 م
برلماني عن مواعيد غلق المحلات: السياح بيناموا بدري
البرلمان
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هدى عبدالرازق
 
قال يسري الأسيوطي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنهم أوصوا في اللجنة بوضع دراسة حول جدوى أو ضرر تحديد مواعيد لفتح أو غلق المحلات التجارية.

وأشار "الأسيوطي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "همزة وصل" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، إلى أن هناك محلات يجب أن تعمل على مدى الـ 24 ساعة مثل الصيدليات، مع إمكانية مد فترة فتح المحلات يومي الخميس والجمعة.

ولفت إلى أنه يجب تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات في الرخصة، منوها بأن المحلات الحاصلة على ترخيص من وزارة السياحة لها مواعيد، مضيفًا: "السياح بيناموا بدري".
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