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محلل سياسي يكشف استعدادات الشرطة الفرنسية لتأمين مظاهرات الغد

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 07:22 م
محلل سياسي يكشف استعدادات الشرطة الفرنسية لتأمين مظاهرات الغد
مداخلة/ خالد شقير - محلل سياسي
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قال المُحلل السياسي والكاتب الصحافي، خالد شقير، إنَّ الشرطة الفرنسية أعلنت حالة التأهب، وذلك بِنشرها 89 ألف شرطي وعربات مُدرعة لِتأمين تظاهرة غدًا السبت أمام قوس النصر وشارع الشانزليزيه والأماكن الحيوية في باريس.

وأضاف «شقير»، خلال لقائهِ على قناة الغد الإخبارية، مع الإعلامية سهام عبد القادر، أنَّ هناك سَببين وراء تَجدد الاحتجاجات في باريس، الأول هو تَأخر الحكومة الفرنسية والرئيس إيمانويل ماكرون، في تفهم غضب الشارع، وهذا يَجعلنا نتفهم أنَّ ماكرون، حتى هذه اللحظة لم يَتحدث، ومنْ المُنتظر أنهُ سَيتوجه بِخطاب إلى الفرنسيين يوم الإثنين المقبل.

واعتقلت السلطات الفرنسية، العشرات من الطلاب الذين يَحتجون على  تعديلات في نظام التعليم العالي، أبرزها شروط الدخول الأكثر صرامة في الدورات الجامعية التي يتم تسجيلها بشكل غير محدود.

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