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ارتفاع سعر خام برنت 5% بعد تقارير عن اتفاق دول "أوبك" لخفض الإنتاج

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 06:09 م
ارتفاع سعر خام برنت 5% بعد تقارير عن اتفاق دول أوبك لخفض الإنتاج
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وكالات
 

قفز خام برنت، اليوم الجمعة، بنسبة 5%، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط، بعد تقارير إعلامية عن اتفاق بين دول "أوبك" لخفض الإنتاج في إطار صفقة "أوبك+".


وأفادت بيانات التداول، بأنه اعتبارا من 16:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة، لمزيج خام برنت بحر الشمال لشهر فبراير بنسبة 4.66% — حتى 62.78 دولار للبرميل. كما ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر يناير بنسبة 4.18% حتى 53.62 دولار للبرميل.


وفي الوقت نفسه، قفزت أسعار برنت بنسبة 5%، وخام غرب تكساس الوسيط — بنسبة 5% تقريبا، بعد تقارير عن التوصل إلى اتفاق في اجتماع "أوبك" في فيينا.


وكانت وكالة بلومبرغ قد أفادت سابقا اليوم الجمعة، مع الإشارة إلى أحد المبعوثين، أن جلسة "أوبك" انتهت باتفاق على خفض إنتاج النفط من قبل "أوبك+" بـ 1.2 مليون برميل يوميا.


وفي تقريرها السابق أشارت بلومبرغ، إلى أن أوبك وروسيا ترغبان بالمشاركة الرمزية لإيران في الصفقة، دون تخفيض حقيقي في إنتاج النفط. موضحة أنه "كجزء من الاتفاق فإن المطلوب من إيران هي قيود رمزية على الإنتاج دون خفض حقيقي".

المزيد عن: دول خام برنت تقارير ارتفاع أوبك
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