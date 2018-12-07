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أيمن بهجت قمر: "بقيت سيناريست شرعي بعد 30 سنة خدمة"

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 06:04 م
أيمن بهجت قمر: بقيت سيناريست شرعي بعد 30 سنة خدمة
أيمن بهجت قمر
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الفجر الفني
 
أعلن السيناريست أيمن بهجت قمر، حصوله على عضوية نقابة المهن السينمائية شعبة السيناريو، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب قمر: "اتشرفت أخيرا بعد 20 سنة خدمة بانضمامي لعضوية نقابة المهن السينمائية شعبة السيناريو، يعني خلاص الحمد لله بقيت سيناريست شرعي".

يذكر أن آخر أعمال أيمن بهجت قمر في السينما كان فيلم "البدلة"، بطولة تامر حسني وأكرم حسني وأمينة خليل وماجد المصري، من إخراج ماندو العدل.
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