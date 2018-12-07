أمير مرتضى للاعبي الزمالك: لا تشغلوا نفسكم بالراحلين

أكد أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك أن الإدارة لن تتأخر عن تلبية مطالبهم المالية والحصول على المستحقات في مواعيدها ولكن بشرط تحقيق الانتصارات.





وأوضح أمير على هامش جلسته مع اللاعبين اليوم على ضرورة عدم التفكير فيما يقال بوسائل الإعلام حول رحيل بعضهم والاستغناء عنهم وتأجيل الأمر في الفترة الحالية بسبب ضغط المباريات على كافة المستويات.





وواصل المشرف على فريق الكرة في حديثه مع اللاعبين "يجب أن تتعلموا من أخطاء مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة، التفريط في أي بطولة أمر مرفوض بشكل نهائي في الفترة القادمة والجماهير لن تقبل إلا بالإنتصارات فقط.



