غدًا.. وقفة احتجاجية واعتصام للصحف الحزبية المتعطلة

ينظم العاملون بالصحف الحزبية المتعطلة، غدًا السبت، وقفة احتجاجية على سُلم نقابة الصحفيين، اعتراضًا على قرار مجلس النقابة بتجميد موقع الخبر، والذي كانت ستُطلقه النقابة تحت إشرافها للزملاء المتعطلين.



وقال محسن هاشم المتحدث باسم الزملاء المتعطلين، إن وقفتهم الاحتجاجية رفضًا لقرار مجلس النقابة بعد وعود النقيب لهم، والبدء في إجراءات تجهيز الموقع والمقر المُخصص، وتشكيل الهيئة التحريرية.



وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أنهم سيتجهون للاعتصام بمكتب النقيب وسكرتير عام النقابة، وذلك لحين التراجع عن قرار تجميد الموقع وبدء العمل به، أو إيجاد حلول أخرى لأزمتهم التي استمرت نحو 10 سنوات.



وكان قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، تجميد موقع الخبر التابع للنقابة، وصرف إعانة شهرية ألف جنيه لمدة ثلاثة أشهر فقط للعاملين به، على أن تُصرف الإعانة من عوائد الوديعة التي خصصها النقيب مُسبقًا للصحف الحزبية المتعطلة، والتي تبلغ 20 مليون حنيه.