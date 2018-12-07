اختتام فعاليات الدورة الثانية للمؤتمر الدولي لإنترنت الأشياء في الإسكندرية (صور)









اختتم فاعليات الدورة الثانية للمؤتمر الدولي لإنترنت الأشياء، مساء اليوم الجمعة، بمكتبة الإسكندرية، والتي أقيمت على مدار ثلاث أيام وذلك تحت رعاية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA وجامعة الإسكندرية، ومجمع برج العرب للإبداع، وجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات شعبة إدارة التكنولوجيا IEEE TEMS.





وأعلنت اللجنة المنظمة لمبادرة إنترنت الأشياء IOT، عن أن الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي لإنترنت الأشياء ستكون في دبي ديسمبر 2019، وكما تم توقيع ٣ اتفاقيات لتعزيز مشروعات وتطبيقات إنترنت الأشياء IOT، كما وقع لاتفاقيات مجمع الإبداع ببرج العرب مع كل من أكاديمية البحث العلمي، وجامعة Bennett الهندية، أما الإتفاقية الثالثة كانت مع NTRA وواحة سيلكون.





وأضافت اللجنة المنظمة لمبادرة إنترنت الأشياء IOT، تم تكريم المتحدثين على مدار فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لإنترنت الأشياء بمكتبة الإسكندرية وهم الدكتور مجدي بيومي ودكتور روبورت بيروالف ودكتور عبدالرحيم بن سليمان ودكتور لطيف لديد ودكتور انجلند مردر، بالإضافة إلى رؤساء الجلسات النقاشية ومنهم الدكتور محمد شديد الرئيس التنفيذي لمجمع الإبداع ببرج العرب، وعدد من الخبراء المشاركين من الهند.





وأشار اللجنة إلى أن أكاديمية البحث العلمي تخصص ٢ مليون جنية لدعم مشروعات IOT خلال ٢٠١٩، على أن يخصص جزء منها للأطفال المبتكرين في مدارس Steam.