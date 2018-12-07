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رشا مهدي: نطالب بحبس رانيا يوسف

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 05:56 م
رشا مهدي: نطالب بحبس رانيا يوسف
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الفجر الفني
 
أبدت الفنانة المصرية رشا مهدي رفضها لإحالة زميلتها رانيا يوسف إلى المحاكمة، بسبب إطلالتها الأخيرة في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وعلقت بتغريدة ساخرة قالت فيها: مش المفروض نطالب بحبس رانيا يوسف! أنا بقول نضربها بالنار ونخلص.

رشا تحولت من السخرية إلى الكلام الجاد عبر تغريدتها المثيرة للجدل، وأضافت: بلاش مبالغة في رد الفعل على تصرّف ضد الذوق العام .. إحنا بلد صدّرت للعالم الحضارة والعلم والذوق والرقي والفن. عيب لما دلوقتي نصدّر للعالم تخلّف وكراهية وغل وتفاهة، سيبنا إيه لداعش؟.
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فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
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