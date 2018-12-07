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"الدفاع" تذيع أغنية خاصة بمعرض إيديكس 2018 (فيديو)

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 06:11 م
الدفاع تذيع أغنية خاصة بمعرض إيديكس 2018 (فيديو)
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رقية جمال
 
نشرت وزارة الدفاع المصرية، عبر موقع "يوتيوب" أغنية "رسمنالك" للفنان حسين الجسمي، التى أعدتها هيئة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، والخاصة بمعرض الصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2018.

وتضمنت الأغنية استعراض بعض لقطات الجناح العسكري المصري بالمعرض.

واختتم معرض إيديكس 2018 فعالياته مساء الأربعاء الماضي، بعد انعقاده على مدار ٣ أيام متواصلة بالمركز الدولى للمعارض بالتجمع الخامس.

وتميز معرض إيديكس 2018، بإشادة وإعجاب الحضور من كافة دول العالم، وكذلك شهد توقيع عدد من العقود ومذكرات التفاهم، بين العديد من المشاركين، وشهد إقبالا كثيفا من الجمهور وكذلك المهتمين بالشئون الدفاعية.
المزيد عن: معرض مصر حسين الجسمي اخبار مصر إيديكس
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