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قطع مياه الشرب عن عدد من مناطق الإسكندرية‎

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 06:00 م
قطع مياه الشرب عن عدد من مناطق الإسكندرية‎
أرشيفية
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محمد رجب - دينا حسن
 
أعلنت شركة مياه الشرب بالاسكندرية، قبل قليل، عن ضعف وقطع المياه فى عدد من مناطق غرب المحافظة، وذلك نظرا لحدوث كسر فى ماسورة السحب.

واوضحت الشركة فى بيان لها، عن أن المناطق التى تأثرت من الكسر ، هى "البيطاش، الهناوفيل، ابويوسف وحتى الكيلو ٢١غربا"، منوهة أن الكسر جاء فى ماسورة السحب قطر ١٠٠٠مم ، الخاصة بالمياه العكرة بمحطة المنشية ١، ولذلك تم تقليل الضغوط بمحطة المنشية ١، مما أدى إلى حدوث ضعف وإنقطاع المياة فى المناطق المذكورة.
المزيد عن: مياه الشرب مصر الاسكندرية اخبار
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