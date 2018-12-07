مركز التنبؤ بالفيضان: طقس السبت مستقر وسيشهد عدم سقوط أمطار

يتوقع مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الرى والموارد المائية، أن طقس غد السبت سيشهد عدم سقوط أمطار على السواحل الشمالية وأجزاء من الوجه البحرى والإسكندرية وأجزاء من سيناء، فيما توقع أيضا خبراء الأرصاد الجوية عدم سقوط أمطار غدا السبت.



