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مركز التنبؤ بالفيضان: طقس السبت مستقر وسيشهد عدم سقوط أمطار

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 05:50 م
مركز التنبؤ بالفيضان: طقس السبت مستقر وسيشهد عدم سقوط أمطار
الطقس
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يتوقع مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الرى والموارد المائية، أن طقس غد السبت سيشهد عدم سقوط أمطار على السواحل الشمالية وأجزاء من الوجه البحرى والإسكندرية وأجزاء من سيناء، فيما توقع أيضا خبراء الأرصاد الجوية عدم سقوط أمطار غدا السبت.

يذكر أن البلاد شهدت أمس وأمس الأول موجة من الأمطار على السواحل الشمالية، وفى سيناء، والقاهرة وعدد كبير من محافظات الجمهورية، حيث نشرت صفحة مركز التنبؤ بفيضان النيل فيديو يوضح حالة الطقس فى مصر خلال الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر بواقع خريطة لكل 6 ساعات.
المزيد عن: وزارة الرى والموارد المائية مركز التنبؤ بالفيضان درجه الحراره درجات الحراره حاله الطقس حاله الجو الطقس الارصاد
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