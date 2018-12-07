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محمود وحيد عن الأهلي: انتقالي إلى كبير إفريقيا خطوة مهمة

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 05:51 م
محمود وحيد عن الأهلي: انتقالي إلى كبير إفريقيا خطوة مهمة
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علي نبوي
 
أعرب محمود وحيد لاعب الأهلي الجديد، عن سعادته الكبيرة عقب انتقاله للقلعة الحمراء بعقد يمتد لـ4 مواسم ونصف.

ونشر وحيد عبر حسابه بموقع التواصل "انستجرام" صور توقيع عقود انتقاله للنادي الأهلي وكتب قائلا :"الحمد لله تم انتقالي لأكبر نادي في القارة نادي الأهلي، وخطوة مهمة جدا في حياتي وإن شاء الله أكون عند حسن ظن جماهير الأهلي، وعند ثقتهم فيا".

وأضاف "إن شاء الله أحقق كل اللي بتمناه مع الأهلي، وبشكر جدا اللواء محمد عبد السلام والأستاذ محمد مجد والدكتور عصام سراج، وطبعا بشكر الجهاز الفني كله بقيادة الكابتن طلعت يوسف على تعبهم معايا الفترة اللي فاتت".

وواصل "وبشكر زمايلي كلهم وعلى تعب الكابتن هاني سعيد معايا الأخ الأكبر ليا والكابتن محمد فضل".

وتابع "أتمنى التوفيق للفرقة كلها، وبشكر كل شخص تعب معايا في حاجة عملهالي أو نصحني بحاجة، وإن شاء الله القادم أفضل".

وأتم "وبشكر جمهور الأهلي كله على الثقة دي وإن شاء الله أكون قدها (القادم أفضل) أهلاوي والفخر ليا".

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