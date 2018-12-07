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وزير الإنتاج الحربي: نقوم بتصنيع جميع المدافع والرشاشات والرادارات

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 06:00 م
وزير الإنتاج الحربي: نقوم بتصنيع جميع المدافع والرشاشات والرادارات
اللواء محمد العصار
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رقية جمال
 
أكد اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن مصر تقوم تصنيع جميع المدافع والرشاشات والردارات والأسلحة والبنادق والدبابات، وكباري الاستخدام العسكري، معتبرًا أن هذا فخر لجميع المصريين.

وأضاف "العصار"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنه لمس من الزائرين لـ معرض الصناعات الدفاعية الأول "إيديكس 2018" من الشعب المصري سواء طلبة مدارس أو في الجامعات ومختلف فئات الشعب فرحة كبيرة لإمتلاكهم صناعات دفاعية بهذا الشكل.

وتابع، أننا لم يكن لدينا فرصة من قبل للإعلان للشعب المصري عما نمتلكه من أسلحة.

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