محافظ البحيرة ومدير الأمن يزوران مصابي حادث انقلاب "ميكروباص" بترعة المحمودية (صور)

قام اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، يرافقه اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن، بزيارة مصابي حادث غرق ميكروباص في ترعة المحمودية بدائرة مركز أبوحمص.



ووجه محافظ البحيرة بتقديم كافة الإسعافات الطبيه اللازمة لاسعاف المصابين داخل مستشفى أبو حمص، كما وجه بحصر أعداد المواطنين الذين كانوا بالميكروباص وسرعة التعرف عليهم.





كان قد تمكن رجال الانقاذ النهري من انتشال جثة ربة منزل ونجلها، وإنقاذ زوجها ونجلها الثاني، اثر انقلاب سيارة ميكروباص بمياه ترعة المحمودية بأبوحمص، نتيجة سوء الأحوال الجوية.



تلقي اللواء جمال الرشيدي مدير امن البحيرة، اخطارا من مركز شرطة أبوحمص بوقوع حادث إنقلاب سياره بمياه ترعة المحمودية بطريق أبوحمص بركة غطاس "فرعى" أمام قرية بركة غطاس.







انتقلت القيادات الأمنية وقوات الإنقاذ النهري وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم ب ع ج 2813 ميكروباص قيادة "أحمد موسى إبراهيم" 34 عاما - سائق ومقيم بقرية أمين باشا بالطريق المُشار إليه إختلت عجلة القياده بيد قائدها نظرًا لسوء الأحوال الجويه مما أدى لإنحرافها وإنقلابها بمياه الترعه المُشار إليها.





أسفر الحادث عن وفاة كل من زوجة قائد السياره "هدير صبرى سالم" 20 عاما - ربة منزل، ونجله "عمر" 3 سنوات.



تم رفع السيارة من المجرى المائى وإنتشال جثتى المتوفيان بمعرفة قوات الحمايه المدنيه والإنقاذ النهرى وكذا تم إنقاذ قائد السياره ونجله "معاذ" 6 أشهر دون حدوث ثمة إصابات بهما، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى أبو حمص العام والطفل المصاب لذات المستشفى للعلاج، وبسؤال قائد السيارة قرر بمضمون ما تقدم، وجارب تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.