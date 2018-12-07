ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الارصاد تتوقع | بشرى سارة من "الأرصاد" بشأن طقس الغد

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 05:40 م
الارصاد تتوقع | بشرى سارة من الأرصاد بشأن طقس الغد
الطقس
طباعة
 
عرضت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، توقعات طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة، حيث يسود طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً.

كما يتوقع الخبراء استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

وحذرت الهيئة قائدي السيارات من الشبورة المائية صباح الغد حيث ستؤدي إلى قلة الرؤية على الطرق بشمال البلاد حتى شمال الصعيد.

 وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا بالقاهرة العظمى 20 والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15، ومطروح العظمى 19 والصغرى 14، وسوهاج العظمى 21 والصغرى 11، وقنا العظمى 22 والصغرى 12، وأسوان العظمى 22 والصغرى 13.

الارصاد تتوقع | بشرى سارة من "الأرصاد" بشأن طقس الغد
المزيد عن: مناخ مصر طقس شتاء سقوط امطار رياح درجات الحرارة حاله الجو حالة الطقس اليوم حالة الطقس امطار بالقاهرة امطار الطقس فى مصر الطقس الصعيد الامطار الرعدية الارصاد الجويه الأمطار الأرصاد اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
سموحة
-
x
19:00
-
الاتحاد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
21:30
-
إنتر ميلان
الدوري السعودي
الوحدة
0
x
17:20
0
التعاون
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/7/2018 6:27:24 PM