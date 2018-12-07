الارصاد تتوقع | بشرى سارة من "الأرصاد" بشأن طقس الغد

عرضت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، توقعات طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة، حيث يسود طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً.





كما يتوقع الخبراء استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.





وحذرت الهيئة قائدي السيارات من الشبورة المائية صباح الغد حيث ستؤدي إلى قلة الرؤية على الطرق بشمال البلاد حتى شمال الصعيد.





وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا بالقاهرة العظمى 20 والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15، ومطروح العظمى 19 والصغرى 14، وسوهاج العظمى 21 والصغرى 11، وقنا العظمى 22 والصغرى 12، وأسوان العظمى 22 والصغرى 13.



