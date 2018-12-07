الطقس | تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدًا.. وما حذرت منه "الأرصاد"
الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 05:35 م
توقعت هيئة الأرصاد الجوية، تحسن في الأحوال الجوية غدًا السبت، ليسود طقس مائل للبرودة شمالًا حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد، بارد ليلاً.
ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب أنحاء الجمهورية يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
الطقس | تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدًا.. وما حذرت منه "الأرصاد"
المزيد عن: مناخ ملاحة بحرية مصر طقس القاهرة طقس شتاء رياح درجات الحرارة حاله الجو حالة الطقس الفترة المقبلة حالة الطقس جو ممطر جو بحر امطار الطقس فى مصر الطقس الشتوي الأرصاد اخبار مصر اخبار الطقس اليوم فى مصر