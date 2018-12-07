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تعيين هيذر ناورت سفيرة أمريكية لدى الأمم المتحدة

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 04:42 م
تعيين هيذر ناورت سفيرة أمريكية لدى الأمم المتحدة
هيذر ناورت
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أسماء العزب
 
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، تعيين المتحدثة باسم البيت الأبيض هيذر ناورت سفيرة أمريكية لدى الأمم المتحدة.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج"، اليوم الجمعة 7 ديسمبر الجاري، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة.

ورد المكتب الصحفي للبيت الأبيض، على طلب وكالة "نوفوستي" تأكيد ذلك، بأنه يمكن الاتصال بوزارة الخارجية للتأكد من ذلك، ولكن لحين هذه اللحظة لم ترد الوزارة على الطلب.


وسيصبح المنصب شاغرا في نهاية العام عقب مغادر السفيرة الحالية نيكي هيلي منصبها.

المزيد عن: هيذر ناورت سفيرة أمريكية البيت الأبيض الأمم المتحدة
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