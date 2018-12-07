تعيين هيذر ناورت سفيرة أمريكية لدى الأمم المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، تعيين المتحدثة باسم البيت الأبيض هيذر ناورت سفيرة أمريكية لدى الأمم المتحدة.





جاء ذلك بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج"، اليوم الجمعة 7 ديسمبر الجاري، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة.