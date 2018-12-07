خالد أرجنش يزور "الأهرامات" (صور)

يتواجد الممثل التركي خالد أرجنش المعروف في الوطن العربي باسم "السلطان سليمان" نسبة للشخصية التي قدمها في مسلسله الشهير "حريم السلطان"، في مصر، لتصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم "كازابلانكا" للمخرج بيتر ميمي، وبطولة الفنان أمير كرارة.





ونشرت صفحة تحمل اسم أرجنش على موقع "انستجرام"، صورتين ظهر خلالهما أثناء زيارته لأهرامات الجيزة.





"كازابلانكا" تأليف هشام هلال، إنتاج وليد منصور ويوسف طاهر، إخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، باسل خياط، دلال عبدالعزيز، محمود البزاوي، الفنان المغربي محمد مفتاح، وأحمد داش.





الفيلم يدور في إطار من الأكشن والتشويق، وسوف يتم تصويره بين مصر وعدد من الدول، كما تعاقدت الشركة المنتجة مع شركة فرنسية لتنفيذ مشاهد الأكشن داخل وخارج مصر.