كلوب: مانشستر سيتي لا يشعر بالضغط.. وتصدر البريميرليج أمر رائع





أشار يورجن ‏كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، إن فريقه أمامه مهمة صعبة أمام بورنموث، مؤكداً ان تصدر الترتيب سيكون أمر رائع، ولكن قد يستمر هذا لبضع ساعات فقط.





وأضاف كلوب في تصريحات صحفية : "‏لا أعتقد أن مانشستر سيتي يشعر بالضغط، ولا ينبغي أن يكون هذا هدفنا، ويجب ان نستمر في تقديم المستويات الجيدة في كل مباراة وهذا أمر صعب".





وقال عن إصابة جوميز : "انا حزين من أجله فهو كان رائعا هذا الموسم، وسيغيب لمدة 6 أسابيع ولكن من الجيد انه سيلعب معنا مجدداً هذا الموسم".





وتابع ‏: "أليسون لعب دورًا كبيرًا أمام بيرنلي، كان يجب أن يكون هدف بيرنلي غير محتسب لأنه كان تسللاً وركل الكرة من بين أيدي الحارس يعتبر خطأ، وقد قام بتصدي رائع عندما كانت النتيجة 2-1".



