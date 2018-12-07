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بينتيز يؤكد جاهزية كيندي لمباراة ولفرهامبتون

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 04:46 م
بينتيز يؤكد جاهزية كيندي لمباراة ولفرهامبتون
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أحمد عصام
 

أكد رفائيل ‏بينيتيز المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، إن فريق ولفرهامبتون جيد، ويملكون مدرب رائع للغاية يحقق مع النادي نتائج مميزة.

وقال بينيتز في تصريحات صحفية : "علينا عدم ارتكاب الأخطاء امامهم، ونحن نلعب بشكل جماعي أفضل من بداية الموسم ولكن علينا التحسن أكثر".

وتابع : "‏كيندي لاعب الفريق تدرب اليوم هو بخير، واعتقد انه سيكون جاهز لمباراة ولفرهامبتون".

يذكر أن كيندي غاب عن الفريق في المباراة السابقة ضد نادي إيفرتون، والتي انتهت بنتيجة التعادل 1-1 علي ملعب الأخير بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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