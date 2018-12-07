بينتيز يؤكد جاهزية كيندي لمباراة ولفرهامبتون
الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 04:46 مأحمد عصام
أكد رفائيل بينيتيز المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، إن فريق ولفرهامبتون جيد، ويملكون مدرب رائع للغاية يحقق مع النادي نتائج مميزة.
وقال بينيتز في تصريحات صحفية : "علينا عدم ارتكاب الأخطاء امامهم، ونحن نلعب بشكل جماعي أفضل من بداية الموسم ولكن علينا التحسن أكثر".
وتابع : "كيندي لاعب الفريق تدرب اليوم هو بخير، واعتقد انه سيكون جاهز لمباراة ولفرهامبتون".
يذكر أن كيندي غاب عن الفريق في المباراة السابقة ضد نادي إيفرتون، والتي انتهت بنتيجة التعادل 1-1 علي ملعب الأخير بالدوري الإنجليزي الممتاز.