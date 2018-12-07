بعد إطلاقهما.. 10 معلومات حول قمري "سعودي سات 5"

تستعد المملكة العربية السعودية، لإطلاق قمري استطلاع سعودي سات 5، اليوم الجمعة، والتي صنعت في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، لإحداث طفرة في برامج الفضاء السعودي، وفقا لرؤية المملكة 2030.

وعقب إطلاق قمري سعودي سات 5-B ، و سعودي سات 5-A، اليوم في صباح اليوم من قاعدة جيوجان الصينية، ترصد "الفجر"، أبرز المعلومات عن القمري فيما يلي.

1- تم انشاءهما بمشاركة 120 سعودي متخصص في مجال صناعة وتطوير الأقمار الصناعية.

2- كما تم تصنيعهما وفق المعايير العالمية في معامل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

3- يمتاز "سات 5"، بقدرته على توفير أنظمة متقدمة للتصوير الكهروضوئي، ويصل عمره الافتراضي 5 سنوات.

4- يلبي جميع الخدمات والمعلومات الجغرافية سواء في المملكة أو غيرها من الدول.

5- يساهم في توفير تقنيات الاستشعار عن بعد

6- يقدم الخدمات للجهات الحكومية والخاصة، ومراقبة التحركات والتغييرات على سطح الأرض.

7- يزيد من الشراكة في القطاع التجاري المحلي في السعودية.

8-ويبلغ وزن القمرين سعودي سات 5-B ، و سعودي سات 5-A 450 كجم

9-القمرين سعودي سات 5-B ، و سعودي سات 5-A يرتفعا على سطح الأرض 540 كم.

10- يستخدما في التخطيط العمراني، ورصد الغطاء النباتي.