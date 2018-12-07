البيت الأبيض: من المتوقع استقالة جون كيلي قريبا

وبعد مرور 17 شهرا، وصلت العلاقة بين كيلي والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إلى طريق مسدود، ولم يعد الطرفان متأقلمان سويا، على الرغم من أن ترامب طلب من كيلي خلال فترة الصيف البقاء في منصبه للعامين الآخرين، ولكن الاثنين توقفا عن التحدث في الأيام الأخيرة.

وتشمل البدائل المحتملة لجون كيلي، نيك أيرز، هو رئيس موظفي نائب الرئيس، مايك بنس.





وفي شهر يوليو، أعلن جون كيلي لموظفي البيت الأبيض أن ترامب طلب منه البقاء رئيسا لموظفي البيت الأبيض حتى عام 2020 على الأقل، وأنه وافق على ذلك.





وذكرت "سي إن إن" في شهر نوفمبر، أن ترامب كان يدرس بدائل محتملة لعدة مناصب رفيعة في إدارته، وذلك كجزء من تغيير الموظفين في فترة ما بعد الانتخابات.





وتأتي مزاعم استقالة جون كيلي من منصبه، بعد إقالة دونالد ترامب في شهر أغسطس 2017، لستيف بانون، من منصبه ككبير المستشارين الاستراتيجيين السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكبير موظفي البيت الأبيض.