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‏رسميا.. ليفربول يتلقى ضربة موجعة في مباراة بورنموث

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 04:43 م
‏رسميا.. ليفربول يتلقى ضربة موجعة في مباراة بورنموث
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أحمد عصام
 

تعرض اللاعب السنغالي ساديو ماني لاعب نادي ليفربول الإنجليزي للإصابة في مران الفريق قبل مباراة بيرنلي الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب ماني عن مباراة بيرنلي، والتي فاز بها نادي ليفربول بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد علي ملعب تيرف مور، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من البريميرليج.

وفضل كلوب مدرب الفريق أن يتعافى ماني بشكل كامل، للمشاركة مع ليفربول في مباراة نابولي المصيرية للفريق في مشوار دوري أبطال أوروبا.
المزيد عن: ليفربول كورة كرة ساديو ماني رياضة بورنموث
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