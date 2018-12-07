جوارديولا يعلن غياب أجويرو ودي بروين عن مباراة تشيلسي





أشار بيب ‏جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إن مباراة غداً أمام تشيلسي هي اختبار كبير اخر بالنسبة لهم، مؤكدا أن الفريق سيلعب ضد فريق من افضل الفرق في الترتيب.





وقال جوارديولا في تصريحات صحفية : "يُمكنني ان اتخيل مدى شدة الامر بالنسبة لهم بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام ولفرهامبتون".





وواصل ‏جوارديولا : "لقد زُرت الستامفورد بريدج اكثر من مرة و لم انتصر الا بواحدة فقط، وهُم فريق جيد حقاً، وعندما تري دكة احتياطهم و الـ 11 لاعب في الملعب تشعر انهم مُنافس حقيقي لك".





وتابع : "سيرجو اجويرو وكيفين دي بروين خارج لقاء تشيلسي بسبب الإصابة، وسنري امكانيتهم للحاق مباراة دوري أبطال أوروبا".