إحباط عملية تهريب لكمية كبيرة من مخدر الكوكايين



وتتمثل تفاصيل العملية وفق بلاغ للادارة العامة للديوانة، في استهداف المسافر المذكور من قبل فرقة تفتيش المسافرين على مستوى منطقة الوصول، حيث بتفتيش أمتعته الشخصية لاحظ أعوان الديوانة عليه علامات الارتباك وتم إخضاعه للتفتيش البدني، حيث تم العثور على مستوى منطقة حساسة من جسده على أربعة اكياس يحتوي الأول على مسحوق أبيض اللون يزن 650 غ يشتبه في أنه مخدر الكوكايين وتحتوي الثلاثة أكياس الأخرى على قطع بنية اللون يشتبه في أنها مخدر القنب الهندي.



وتعهدت المصالح المختصة بإدارة الأبحاث الديوانية بمواصلة التحقيق في الموضوع.



تمكنت مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج صباح اليوم الجمعة، من إحباط عملية تهريب لكمية هامة من مخدر الكوكايين كانت بحوزة مسافر فرنسي الجنسية ذو أصول مغربية قادم من مطار Charles leroix ببلجيكا.