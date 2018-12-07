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البنك الأوروبي للاستثمار: نساند تونس مساندة مطلقة

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 04:39 م
البنك الأوروبي للاستثمار: نساند تونس مساندة مطلقة
صورة أرشيفية
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محمد وليد الجموسي
 
قالت نائبة رئيس البنك الأوروبي للإستثمار آمنة نافارو، إن "البنك يساند تونس مساندة مطلقة من خلال تمكينها من تمويلات بقيمة 7ر7 مليار دينار تونسي منذ سنة 2011"، موضحة أنه تم تخصيص 205 مليون أورو بعنوان سنة 2018. 

وتابعت في افتتاح الدورة 33 لأيّام المؤسسة، التي ينظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يومي 7 و8 ديسمبر الجاري بسوسة،" نريد تعزيز إنجاز استثمارات لفائدة التنمية المسديمة والتماسك الاجتماعي ومزيد إحداث مواطن الشغل بتونس".

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