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طبيب الإسماعيلي يحمي اللاعبين من طقس المغرب

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 04:34 م
طبيب الإسماعيلي يحمي اللاعبين من طقس المغرب
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الفجر الرياضي
 
حرص الدكتور صالح الشامى طبيب الإسماعيلى، على تجهيز كافة الاحتياطات الطبية لأعضاء بعثة الفريق خوفًا من برودة الطقس الشديدة بدولة المغرب.

وغادرت بعثة الدراويش مطار القاهرة صباح الجمعه متجهة إلى المغرب إستعدادًا لملاقاة الرجاء المغربى فى البطولة العربية.

جاء ذلك حتى لا يتعرض لاعبى الدراويش لنزلة برد حادة خاصة وأن المغرب تشهد حالة من التقلبات الجوية وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويحل الإسماعيلى ضيفًا على الرجاء مساء الثلاثاء فى إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال.

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