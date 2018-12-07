واشنطن تعطل صفقة إسرائيلية لبيع طائرات حربية
الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 04:32 مرحاب منيعم
أكدت واشنطن، أن إسرائيل لا يمكنها إعادة بيع طائرات حربية أمريكية لدولة ثالثة دون موافقتها، خاصة إذا كان الجانب الأمريكي منخرطا في المنافسة على الصفقة.
كما اعتبرت الولايات المتحدة، أن إسرائيل بمساعيها لبيع 12 مقاتلة أمريكية من نوع "إف-16" لكرواتيا، إنما تحاول تحقيق مكاسب مادية على حساب المصالح الأمريكية.
وقالت بوابة Axios، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان قد أعلن عن الصفقة في مايو من هذا العام، وذكر أن قيمتها ستبلغ 500 مليون دولار
وأضافت أن نتنياهو بحث الصفقة الاثنين الماضي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال لقائهما في بروكسل، وأن بومبيو، أكد عدم معارضته الصفقة، رغم تحفظ وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس عليها ووفقا للصفقة، فإن كرواتيا ستشتري المقاتلات الأمريكية بعد خضوعها للتعديل في إسرائيل.
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