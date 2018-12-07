واشنطن تعطل صفقة إسرائيلية لبيع طائرات حربية

وأضافت أن نتنياهو بحث الصفقة الاثنين الماضي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال لقائهما في بروكسل، وأن بومبيو، أكد عدم معارضته الصفقة، رغم تحفظ وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس عليها ووفقا للصفقة، فإن كرواتيا ستشتري المقاتلات الأمريكية بعد خضوعها للتعديل في إسرائيل.

وقالت بوابة Axios، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان قد أعلن عن الصفقة في مايو من هذا العام، وذكر أن قيمتها ستبلغ 500 مليون دولار