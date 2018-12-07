إليكِ أفضل الوصفات لعلاج السعال الجاف سريعا

يعد السعال من أكثر الأعراض الصحية التي تعيق ممارسة الحياة اليومية وتسبب ألم في الصدر وتحتاج إلى علاجات منزلية أكثر من الأدوية الطبية التي قد يكون لها آثار جانبية.





وصفات لعلاج السعال الجاف:

- تناول ملعقة من العسل على الريق وقبل النوم.

- عمل مشروب من الزنجبيل والملح وشربه دافئا.

- شرب الليمون مع العسل كمشروب دافئ.

- تطبيق زيت السمسم الدافئ على منطقة الصدر وتدفئة الصدر و النوم بها.

- استنشاق الزيت العطرية في الماء الحار وعمل تبخيرة يساهم في توسيع الشعب الهوائية.

- الفكس وهو مستحضر طبي ليس له آثار جانبية يمكن استخدامه في علاج الكحة الجافة عن طريق تطبيقه على الصدر والظهر.

- يمكن اللجوء إلى علاج المرض المسبب للسعال الجاف للتخلص منه.





أسباب السعال الجاف:

- التهاب الحلق.

- مرض الربو.

- الحساسية في الأنف أو الصدر.

- ارتجاع المريء.

- مرض السعال الديكي.

- الالتهابات الرئوية

- الإنفلونزا.

- الأمراض الفيروسية.

- نزلات البرد.

- استنشاق مثيرات السعال مثل الغبار و الأتربة.