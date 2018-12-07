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يوسف الشاهد يعلن من سوسة عن انطلاق توسعة الملعب الأولمبي بسوسة

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 04:24 م
يوسف الشاهد يعلن من سوسة عن انطلاق توسعة الملعب الأولمبي بسوسة
صورة أرشيفية
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محمد وليد الجموسي
 
أكد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد على هامش اشرافه، الجمعة، على افتتاح اشغال الدورة 33 لايام المؤسسة المنعقدة بسوسة، أن الحكومة وافقت على رصد اعتمادات بقيمة 31 مليون دينار لتنفيذ أشغال توسعة الملعب الاولمبي بسوسة بعد ان كانت هذه الكلفة في حدود 17 مليون دينار.

وأوضح أن بلدية سوسة تعهدت برصد اعتمادات ب6 مليون دينار من الكلفة الجملية للمشروع على ان تنطلق الاشغال خلال الثلاثي الأول من سنة 2019.
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