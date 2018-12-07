يوسف الشاهد يعلن من سوسة عن انطلاق توسعة الملعب الأولمبي بسوسة



وأوضح أن بلدية سوسة تعهدت برصد اعتمادات ب6 مليون دينار من الكلفة الجملية للمشروع على ان تنطلق الاشغال خلال الثلاثي الأول من سنة 2019.



أكد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد على هامش اشرافه، الجمعة، على افتتاح اشغال الدورة 33 لايام المؤسسة المنعقدة بسوسة، أن الحكومة وافقت على رصد اعتمادات بقيمة 31 مليون دينار لتنفيذ أشغال توسعة الملعب الاولمبي بسوسة بعد ان كانت هذه الكلفة في حدود 17 مليون دينار.