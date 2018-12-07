ياسمين صبري توضح سبب غيابها عن السوشيال ميديا وغلق حساباتها

فاجأت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها بعودتها من جديد على السوشيال ميديا، بعد اختفائها تمامًا الأيام الماضية وغلق جميع حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضًا هاتفها.





وكتبت "صبري" تدوينة عبر "تويتر": "إلى المهتمين بغيابي، حبيت أخد بس وقت مع نفسي"، ليتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ومحبيها، معبرين عن سعادتهم برجوعها.





وقد آثارت ياسمين صبري، تساؤلات الجمهور بعد غلق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بدون أي مبرر، مما ازداد الغموض حولها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري السينمائية فيلم "الديزل" وقام ببطولته الفنان محمد رمضان وهنا شيحة وفتحي عبد الوهاب وتامر هجرس، ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان.