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عبدالله جورج: قرارات مجلس الزمالك "باطلة"

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:54 م
عبدالله جورج: قرارات مجلس الزمالك باطلة
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هاني عصام
 
أكد الدكتور عبدالله جورج عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن المجلس الحالي يعتبر باطلًا ولا شرعية له.

وأوضح في تصريحات خاصة أن قرار محكمة القضاء الإداري بالأمس ببطلان عمومية أغسطس الماضية يعني بطلان شرعية المجلس الحالي حيث تنص اللائحة على ضرورة إجراء إنتخابات بعد إنتهاء السنة المالية وخلال فترة 4 شهور وهو ما يحدث بعد إنتهاء السنة المالية في يونيو الماضي وبذلك لم تقام جمعية عمومية للنادي بعد قرار المحكمة.

وتابع "كل قرارات مجلس الزمالك الحالية محاطة بغموض شديد وغير شرعية من الأساس".

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