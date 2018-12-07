"العقارات" تتصدر القطاعات الأكثر تداولاً خلال أسبوع





تصدر قطاع " العقارات" قائمة القطاعات الاكثر استحواذا في البورصة، خلال الأسبوع الجاري، بحجم تداول بلغ 188.4 مليون ورقه ماليه بقيمة التداول 959.1 مليون جنيه وتلاه قطاع " الأتصالات" بحجم تداول بلغ 187.5 مليون ورقة بقيمة 429.4 مليون جنيه.





وجاء قطاع " الخدمات المالية" ثالثا بحجم تداول 146.3 مليون ورقة مالية بقيمة 595.1 مليون جنيه وجاء رابعا قطاع " خدمات ومنتجات صناعية وسيارات " بحجم تداول بلغ 61.1 مليون ورقة مالية وبقيمة 323.2 مليون جنيه وجاء خامسا قطاع " السياحة والترفيه" بحجم تداول 43.1 مليون ورقه ماليه بقيمة 154.9مليون جنيه.



