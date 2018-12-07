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"العقارات" تتصدر القطاعات الأكثر تداولاً خلال أسبوع

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:54 م
العقارات تتصدر القطاعات الأكثر تداولاً خلال أسبوع
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نيفين سمير
 

تصدر قطاع " العقارات" قائمة القطاعات الاكثر استحواذا في البورصة، خلال الأسبوع  الجاري، بحجم تداول بلغ 188.4 مليون ورقه ماليه بقيمة التداول 959.1 مليون جنيه وتلاه قطاع "  الأتصالات" بحجم تداول بلغ 187.5 مليون ورقة بقيمة 429.4 مليون جنيه.

وجاء قطاع " الخدمات المالية" ثالثا بحجم تداول 146.3 مليون ورقة مالية بقيمة 595.1 مليون جنيه وجاء رابعا قطاع " خدمات ومنتجات صناعية وسيارات " بحجم تداول بلغ 61.1 مليون ورقة مالية وبقيمة 323.2 مليون جنيه وجاء خامسا قطاع "  السياحة والترفيه" بحجم تداول 43.1  مليون ورقه ماليه بقيمة 154.9مليون جنيه.

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