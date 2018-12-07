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مبيعات الأجانب تحقق 751.2 مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:54 م
مبيعات الأجانب تحقق 751.2 مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي
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نيفين سمير
 

سجل الأجانب صافى بيع  بالبورصة بقيمة 751.2 مليون جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 259.1 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية سجل  صافى شراء بقيمة 6.2 مليون جنيه منذ بداية العام الحالى، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 482.5 مليون جنيه خلال الفترة نفسها.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 71.5% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 23.7%، والعرب على 4.6% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت المؤسسات على 55.88% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 44.12%، وسجلت المؤسسات صافى شراء بقيمة 441.40 مليون جنيه خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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