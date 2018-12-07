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رأس مال البورصة يتراجع 5% بنهاية تعاملات الأسبوع

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:53 م
رأس مال البورصة يتراجع 5% بنهاية تعاملات الأسبوع
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نيفين سمير
 

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 713 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الجاري وذلك بانخفاض عن الاسبوع الماضي قدره 5%.

واستحوذت الأسهم على 54.9% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 45.07% خلال الاسبوع الجاري.

وبلغت قيمة التداول علي اجمالي السندات نحو 2.815 مليون جنيه هذا الأسبوع بينما بلغ أجمالي حجم التعامل علي السندات هذا الاسبوع نحو 2.959الف سند.

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