رأس مال البورصة يتراجع 5% بنهاية تعاملات الأسبوع
الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:53 منيفين سمير
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 713 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الجاري وذلك بانخفاض عن الاسبوع الماضي قدره 5%.
واستحوذت الأسهم على 54.9% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 45.07% خلال الاسبوع الجاري.
وبلغت قيمة التداول علي اجمالي السندات نحو 2.815 مليون جنيه هذا الأسبوع بينما بلغ أجمالي حجم التعامل علي السندات هذا الاسبوع نحو 2.959الف سند.
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