بورصة النيل تسجل قيم تداولات بـ 2.7 مليون جنيه خلال أسبوع





سجلت بورصة النيل، قيمة تداول قدرها 2.7 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 3.5 مليون ورقة منفذة على 414 الف عملية خلال الاسبوع الجاري.





واستحوذت الأسهم على 54.9% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 45.07% خلال الاسبوع الجاري.





وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 764 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الجاري وذلك بأ نخفاض عن الاسبوع الماضي قدره 2%.



