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بورصة النيل تسجل قيم تداولات بـ 2.7 مليون جنيه خلال أسبوع

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:52 م
بورصة النيل تسجل قيم تداولات بـ 2.7 مليون جنيه خلال أسبوع
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نيفين سمير
 

سجلت بورصة النيل، قيمة تداول قدرها 2.7 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 3.5 مليون ورقة منفذة على 414 الف عملية خلال الاسبوع الجاري.

واستحوذت الأسهم على 54.9% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 45.07% خلال الاسبوع الجاري.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 764 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الجاري وذلك بأ نخفاض عن  الاسبوع الماضي قدره 2%.

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