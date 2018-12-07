بورصة النيل تسجل قيم تداولات بـ 2.7 مليون جنيه خلال أسبوع
الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:52 منيفين سمير
سجلت بورصة النيل، قيمة تداول قدرها 2.7 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 3.5 مليون ورقة منفذة على 414 الف عملية خلال الاسبوع الجاري.
واستحوذت الأسهم على 54.9% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 45.07% خلال الاسبوع الجاري.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 764 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الجاري وذلك بأ نخفاض عن الاسبوع الماضي قدره 2%.
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