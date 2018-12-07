عاجل.. الإمارات تطلق أول متجر بحري في دبي (صور)

أطلقت شركة ماجد الفطيم، متجرها البحري الأول في دبي، ويلبي المتجر العائم حاجات روّاد اليخوت والشواطئ ومحبي رياضة الدراجات المائية.



كما يمكن توصيل الطلبات إلى رواد شواطئ كايت بيتش والجميرا والصفوح الشهيرة في المدينة، حيث تم اختيار المنتجات المتوفرة في المتجر العائم بعناية لتناسب حاجات روّاد اليخوت ومرتادي الشواطئ، حيث تتجاوز 300 نوع.



وجبات خفيفة باردة وساخنة

وتشمل وجبات خفيفة باردة وساخنة وبوظة ومأكولات طازجة ومشروبات، إضافة إلى مجموعة مختارة من منتجات غير غذائية ومنتجات العناية الشخصية مثل واقي الشمس وبعض الأدوية التي لا تتطلب استشارة طبية.



نافذة مخصصة للدفع والاستلام

وتعد عملية تسجيل الطلبات بسيطة جدًا، حيث يمكن لرواد الدراجات المائية الوصول إلى منصة "أكوا بود" لتسجيل طلباتهم من خلال نافذة مخصصة للدفع والاستلام.



التسليم في غضون 45 دقيقة

كما يمكن لرواد الشاطئ كذلك الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الإبحار إلى المنصة في قارب صغير، أما العملاء في القوارب واليخوت الكبيرة في المناطق والشواطئ المحددة، فيمكنهم الطلب من خلال الاتصال عبر الهاتف المتنقل أو عبر تطبيق إلكتروني متاح على أجهزة "آبل" و"أندرويد"، وسوف يقوم قارب خاص بتسليمها في غضون 45 دقيقة من موعد تسجيل الطلب.