طائرة الإسماعيلي تتأخر عن الإقلاع للمغرب.. تعرف على السبب

تأخرت طائرة الفريق الأول للنادى الإسماعيلى، فى الإقلاع من القاهرة لمدة 175 دقيقة لسوء الأحوال الجوية صباح الجمعه، وذلك المتجهه إلى المغرب.

ويبدأ الدراويش معسكره المغلق بالمغرب إستعدادًا لملاقاة الرجاء فى إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال.

ويسعى الإسماعيلى لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعب محمد الخامس لضمان مواصلة المشوار العربى خاصة وأن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبى.