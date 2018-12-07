ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

طائرة الإسماعيلي تتأخر عن الإقلاع للمغرب.. تعرف على السبب

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:51 م
طائرة الإسماعيلي تتأخر عن الإقلاع للمغرب.. تعرف على السبب
طباعة
الفجر الرياضي
 

 

تأخرت طائرة الفريق الأول للنادى الإسماعيلى، فى الإقلاع من القاهرة لمدة 175 دقيقة لسوء الأحوال الجوية صباح الجمعه، وذلك المتجهه إلى المغرب.

 

ويبدأ الدراويش معسكره المغلق بالمغرب إستعدادًا لملاقاة الرجاء فى إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال.

 

ويسعى الإسماعيلى لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعب محمد الخامس لضمان مواصلة المشوار العربى خاصة وأن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبى.

 

 

المزيد عن: كورة رياضة المغرب البطولة العربية الإسماعيلي أحبار الرياضة
>
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس مصر
سموحة
-
x
19:00
-
الاتحاد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
21:30
-
إنتر ميلان
الدوري السعودي
الوحدة
-
x
17:20
-
التعاون
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/7/2018 3:10:01 PM