6.7 مليار جنيه قيم تداولات البورصة خلال الأسبوع الجاري





ارتفعت قيم تداولات البورصة، خلال الأسبوع الجاري ، إلى 6.7 مليار جنيه، بكمية تداول نحو 781مليون ورقة منفذة على 108 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.066 مليون ورقة منفذة على 127 ألف عملية خلال الاسبوع الجاري.





أما عن بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 2.7 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 3.5 مليون ورقة منفذة على 414 الف عملية خلال الاسبوع الجاري.





واستحوذت الأسهم على 54.9% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 45.07% خلال الاسبوع الجاري.





وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 764 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الجاري وذلك بأ نخفاض عن الاسبوع الماضي قدره 2%.



