وزيرا الصناعة والنقل يبحثان مع وفد شركة مرسيدس دايملر العالمية تزويد مصر بالاتوبيسات السريعة





عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتور هشام عرفات وزير النقل اجتماعاً موسعاً مع وفد شركة مرسيدس دايملر العالمية لانتاج الاتوبيسات برئاسة تيل اوبروردر، حيث تناول اللقاء بحث الاستفادة من إمكانات الشركة في تزويد مصر بالاتوبيسات السريعة ( ذات المسارات الخاصة ) والتي تعد أحدث الوسائل المستخدمة في النقل الجماعى





وقال نصار ان هذا الاجتماع يأتي في اطار توجه الوزارة نحو جذب الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرى ونقل التكنولوجيات الحديثة للصناعة المصرية، لافتاً في هذا الاطار الى ان مصر تمتلك طاقات إنتاجية متميزة في مجال صناعة الاتوبيسات وهو الامر الذى يتيح إقامة شراكة بين احدى الشراكات المصرية وشركة مرسيدس دايملر العالمية لانتاج هذه النوعية من الاتوبيسات والتي تسهم في تخفيف حدة الزحام وبصفة خاصة داخل المدن وكذا تقليل نسب العوادم ومن ثم تحقيق التوافق مع الاشتراطات البيئية.





ومن جانبه أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل ان الوزارة تنفذ خطة شاملة لتطوير اسطول النقل وبصفة خاصة وسائل النقل الجماعى بهدف إيجاد وسائل نقل سريعة للربط بين المدن، لافتاً في هذا الاطار الى ان انتاج هذه النوعية من الاتوبيسات بمصر يمثل خطوة هامة نحو تنفيذ استراتيجية الحكومة للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن المصرى.





وقال الوزير انه سيتم البدء في تشغيل هذه النوعية من الاتوبيسات بالمدن الجديدة وبصفة خاصة العاصمة الإدارية الجديدة لسهولة إقامة المسارات الخاصة بها الى جانب دراسة المناطق المقترح تسيير الاتوبيسات الجديدة بها والمزودة بطرق جاهزة وتعمل بكفاءة، لافتاً الى انه من المستهدف بدء التشغيل التجريبى خلال عام 2020.





كما أشار تيل أوبروردر رئيس شركة مرسيدس دايملر العالمية لانتاج الاتوبيسات ان الشركة تمثل احدى الشركات الرائدة عالمياً في انتاج الاتوبيسات حيث تستحوذ على حوالى 45% من الحصة السوقية لانتاج الاتوبيسات في العالم وتتواجد منتجاتها في 520 مدينة حول العالم، لافتاً الى ان الشركة حريصة على التواجد في السوق المصرى والذى يمثل أحد اهم الأسواق المحورية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا.





ولفت إلى ان الشركة ستبدأ في اعداد الدراسات المبدئية الخاصة بانشاء خطوط النقل السريعة وبدء انتاج هذه النوعية من الاتوبيسات بمصر بالتعاون مع احدى الشركات المصرية، مشيراً الى ان هذا الاتوبيس مزود بأحدث التكنولوجيات الحديثة للتصنيع والأمان فضلاً عن انها مزودة بمراكز تحكم لتحديد دورية تقاطر الاتوبيسات وهو الامر الذى يسهم في حل مشاكل التكدس المرورى وتوفير الرفاهية للركاب.











